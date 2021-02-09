Кымдан 2 инъекция
Иммунитет под
контролем
КОРУС БИО МЕД
+7(495)781-72-29
8(800)350-41-46
(звонок бесплатный)
+7(903)2402903
:7(926)6316045
:7(903)2402835
Санкт-Петербург:
E-mail : Написать нам!
+7 903-968-04-01
+7 903-968-04-01
О Кымдан 2 инъекция
Кымдан-2 Инъекция является растительным раствором изготовленного из красного шестилетнего корёского женьшеня (инсам) премиум качества, который выращивается оригинальным методом в Кэсоне Кореи. В этом растворе содержатся полисахариды женьшеня, редкоземельные микроэлементы, микродоза золота и платины.
Кымдан-2 Инъекция делает системы вегетативного нерва и самолечения благоприятными, стимулируя самый центр вегетативного нерва - гипоталамус, а также имеет противовоспалительное, антивирусное и антибактериальное воздействие. Возобновляя и умножая клетки, восстанавливает пораженную часть организма и улучшает иммунитет, сохраняет гомеостаз организма и способствует антиоксилительному воздействию.
Кымдан-2 Инъекция в основном применяется в целях лечения больных, но и полезна также и для здоровых, так как она придает им новую энергию и красоту и регулирует иммунитет.
- Кымдан-2 Инъекция является растительным раствором из корёского женьшеня (инсам), который выращивается оригинальным методом в Кэсоне Кореи. В этом растворе содержатся полисахариды женьшеня, редкоземельные микроэлементы, микродоза золота и платины.
- Не чувствуется боль при уколе и после этого.
- Отсутствуют любые побочные действия и отрицательные последствия в отличие от синтетических лекарств
- Отсутствуют особенные противопоказания, и возможно применять заодно с другими лекарствами
- Кымдан-2 Инъекция делает системы вегетативного нерва и самолечения благоприятными, стимулируя самый центр вегетативного нерва - гипоталамус, а также имеет противовоспалительное, антивирусное и антибактериальное воздействие. Возобновляя и умножая клетки, восстанавливает пораженную часть организма и улучшает иммунитет, сохраняет гомеостаз организма и способствует антиоксилительному воздействию.
- Она всасывает или уничтожает полипы и идентичные со здоровыми клеточными тканями новообразования в организме человека (рак или болезненные секреции).
- Кымдан-2 Инъекция имеет широкий спектр действия и дает быстрый лечебный эффект.
- Способ применения немножко различается не по болезням, а по весу пациента и состоянию болезни.
- Кымдан-2 Инъекция в основном применяется в целях лечения больных, но и полезна также и для здоровых, так как она придает им новую энергию и красоту и регулирует иммунитет.
- Кымдан-2 Инъекция устраняет всякие побочные действия и отравления, и рекомендуется обязательно употреблять ее при применении антибиотиков и химических лекарств, при опьянении спиртными напитками и наркотиками. В частности, при приеме противораковых и противотуберкулёзных лекарств, вызывающих серьёзные побочные действия, она предотвращает побочные действия и ускоряет излечимость болезни.
- Кымдан-2 Инъекция не вызывала никакого болезненного влечения и отравления, или подобных тому явлений.