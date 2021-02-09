О Кымдан 2 инъекция

Кымдан-2 Инъекция является растительным раствором изготовленного из красного шестилетнего корёского женьшеня (инсам) премиум качества , который выращивается оригинальным методом в Кэсоне Кореи. В этом растворе содержатся полисахариды женьшеня, редкоземельные микроэлементы, микродоза золота и платины.

Кымдан-2 Инъекция делает системы вегетативного нерва и самолечения благоприятными, стимулируя самый центр вегетативного нерва - гипоталамус, а также имеет противовоспалительное, антивирусное и антибактериальное воздействие. Возобновляя и умножая клетки, восстанавливает пораженную часть организма и улучшает иммунитет, сохраняет гомеостаз организма и способс­твует антиоксилительному воздействию.

Кымдан-2 Инъекция в основном применяется в целях лечения больных, но и полезна также и для здоровых, так как она придает им новую энергию и красоту и регулирует иммунитет.

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