Кымдан 2 инъекция
Иммунитет под контролем


 
ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС
 

КОРУС БИО МЕД

+7(495)781-72-29
8(800)350-41-46
(звонок бесплатный)
+7(903)2402903
whatsapp 7(926)6316045 сайт кымдан2.рф :7(926)6316045
viber 7(903)2402835 сайт кымдан2.рф :7(903)2402835

Санкт-Петербург:
+7 903-968-04-01

 E-mail : Написать нам!

Заказать сейчас
Кымдан 2 инъекция купить

О Кымдан 2 инъекция

Кымдан-2 Инъекция является растительным раствором изготовленного из красного шестилетнего корёского женьшеня (инсам) премиум качества, который выращивается оригинальным методом в Кэсоне Кореи. В этом растворе содержатся полисахариды женьшеня, редкоземельные микроэлементы, микродоза золота и платины.
Кымдан-2 Инъекция делает системы вегетативного нерва и самолечения благоприятными, стимулируя самый центр вегетативного нерва - гипоталамус, а также имеет противовоспалительное, антивирусное и антибактериальное воздействие. Возобновляя и умножая клетки, восстанавливает пораженную часть организма и улучшает иммунитет, сохраняет гомеостаз организма и способс­твует антиоксилительному воздействию.
Кымдан-2 Инъекция в основном применяется в целях лечения больных, но и полезна также и для здоровых, так как она придает им новую энергию и красоту и регулирует иммунитет.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Хит продаж

Компания Pugangpharma LTD - Мы представляем к вашему выбору только биологически чистые и экологичные для организма товары.
Заведено в наших традициях беречь здоровье нашего народа.
Качество предлагаемых товаров проверено временем и научными исследованиями.

Кымдан 2 инъекция товар производитель - pugangpharma ltd

Кымдан 2 инъекция
ЦЕНА : 3000

 
ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИНl

Хит продаж

Компания Pugangpharma LTD - Мы представляем к вашему выбору только биологически чистые и экологичные для организма товары.
Заведено в наших традициях беречь здоровье нашего народа.
Качество предлагаемых товаров проверено временем и научными исследованиями.

 
Кымдан 2 инъекция товар производитель - pugangpharma ltd

Кымдан 2 инъекция
ЦЕНА : 3000

 

НОВОСТИ

home_company_pic12

Наш YOUTUBE- Канал на русском языке

ПЕРЕЙТИ НА КАНАЛ

Особенность
Кымдан-2 Инъекции

ИНФОРМАЦИЯ
  • Кымдан-2 Инъекция является растительным раствором из корёского женьшеня (инсам), который выращивается оригинальным методом в Кэсоне Кореи. В этом растворе содержатся полисахариды женьшеня, редкоземельные микроэлементы, микродоза золота и платины.
  • Не чувствуется боль при уколе и после этого.
  • Отсутствуют любые побочные действия и отрицательные последствия в отличие от синтетиче­ских лекарств
  • Отсутствуют особенные противопоказания, и возможно применять заодно с другими лекарствами
  • Кымдан-2 Инъекция делает системы вегетативного нерва и самолечения благоприятными, стимулируя самый центр вегетативного нерва - гипоталамус, а также имеет противовоспалительное, антивирусное и антибактериальное воздействие. Возобновляя и умножая клетки, восстанавливает пораженную часть организма и улучшает иммунитет, сохраняет гомеостаз организма и способс­твует антиоксилительному воздействию.
  • Она всасывает или уничтожает полипы и идентичные со здоровыми клеточными тканями новообразования в организме человека (рак или болезненные секреции).
  • Кымдан-2 Инъекция имеет широкий спектр действия и дает быстрый лечебный эффект.
  • Способ применения немножко различается не по болезням, а по весу пациента и состоянию болезни.
  • Кымдан-2 Инъекция в основном применяется в целях лечения больных, но и полезна также и для здоровых, так как она придает им новую энергию и красоту и регулирует иммунитет.
  • Кымдан-2 Инъекция устраняет всякие побочные действия и отравления, и рекомендуется обязательно употреблять ее при применении антибиотиков и химических лекарств, при опьянении спиртными напитками и наркотиками. В частности, при приеме противораковых и противотубе­ркулёзных лекарств, вызывающих серьёзные побочные действия, она предотвращает побочные действия и ускоряет излечимость болезни.
  • Кымдан-2 Инъекция не вызывала никакого болезненного влечения и отравления, или подобных тому явлений.
0

При употреблением препаратов, следует проконсультироваться у специалиста(Врача, Доктора.). 

Яндекс.Метрика